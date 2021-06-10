شرطة المثنى تصدر بياناً هاماً بشأن الأساءة للرموز الدينية والشخصيات

بغداد - ياسين صفوان - أصدرت قيادة شرطة محافظة المثنى، اليوم الخميس، بيانا هاما بشأن الأساءة للرموز الدينية والشخصيات في المجتمع.

القيادة قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "في الأواني الأخيرة ظهرت حالة نشر منشورات أساءة للرموز الدينية والشخصيات في المجتمع وذلك عن طريق التواصل الاجتماعي الفيس بوك او الملصقات او البروشرات التي تنشر على المارة اولافتات توضع في الشوراع والجدران وهذه تعتبر جريمة يعاقب عليها القانون بصفة التشهير وفق المادة ٤٣٣ من قانون العقوبات العراقي".

واضاف البيان، "لذا نهيب لكافة المواطنين عدم الانجراف لمثل هذه الامور والابتعاد عنها لكي لاتتعرض للمسائلة القانونية".