انت الان تتابع خبر شرطة بغداد تعلن حصيلة اسبوعية 'كبيرة' لممارساتها الامنية والان مع التفاصيل
- القبض على متهم وفق المادة 4 ارهاب (8).
- القبض على مطلوب وفق المادة 2 ارهاب (دكة عشائرية) (5).
- القبض على متهم بالقتل (10).
- القبض على متهم بالسرقة (7).
- القبض على متهمين بالابتزاز الإلكتروني (2).
- القبض على متهم يحمل هوية مزورة (15).
- القبض على حائزي أسلحة نارية غير مرخصة (13).
- القبض على متهمين بالاغتصاب (5).
- تنفيذ أوامر قبض وفق مواد قانونية مختلفة (420).
- القبض على مروجي المؤثرات العقلية (21).
- ضبط عجلة مسروقة (10).
- ضبط عجلة ودراجة مع مخالف (360).
- ضبط عجلات تحمل مواد غير مرخصة (33).
- القبض على بنغلادش الجنسية لانتهاء مدة الإقامة (25).
- القبض على متهمين بقضايا نزاهة (3).
- ضبط عجلات عليها إشارة ضبط (10).
- ضبط عجلات تحمل مادة الدجاج بشهادة بيطرية مزورة (7).
- ضبط دراجات نارية تسير بالإتجاه المعاكس (330).
- ضبط دراجات نارية يستقلها أكثر من شخص (440).
- أزالة تجاوزات من قبل قسم شرطة امانة بغداد (352).
- توجيه إنذارات من قبل قسم شرطة امانة بغداد (14).
- القبض على متسولين (255).