مانشستر يونايتد يرفض التحاق احد لاعبيه بمنتخب شباب العراق

وبحسب بيان للهيئة التطبيعية ورد للسومرية نيوز فقد قال مدرب منتخب الشباب، عماد محمد إن "نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي أرسل بريداً إلكترونياً (ايميل) يرفض فيه التحاق لاعبه العراقي (إقبال زيدان) بمنتخب الشباب بسبب إجراءات السفر المتعلقة بالجائحة وحاجة النادي إلى خدماته في الفترة الحالية".وأضافَ ان" لجنة المغتربين أكملت الأوراق الخاصة بلاعب لاتسيو الايطالي (شوان ماركو سيروان)، ومن المؤمل التحاقه بصفوف المنتخب في معسكر مصر التدريبي قبل انطلاق البطولة العربية".

ولفت الى أن " الجهاز الفني لمنتخب الشباب عمل على توجيه دعوات لأغلب اللاعبين المحترفين الجيدين ممن تسمح أعمارهم بالتواجد مع منتخب الشباب، ولكننا اصطدمنا برفض بعض الأندية كما حصل مع ناديي مانشستر يونايتد وفيكتوريا كولن لالتحاق لاعبيها، لاسيَّما المتميزون ممن كنا ننتظر تواجدهم مع ليوث الرافدين في البطولة".



واختتمَ مدرب منتخب الشباب، حديثه بالقول، انه "لا يوجد فرق بين لاعب محترف ومحلي، وكل مَن يخدم المنتخب سيتواجد معنا في الفترة المقبلة".