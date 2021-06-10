تعرض مطار بغداد للاستهداف بثلاث طائرات مسيرة

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت خلية الإعلام الأمني، الخميس، عن تعرض مطار بغداد الدولي للاستهداف بثلاث طائرات مسيرة.

وقالت الخلية في بيان، إن "مطار بغداد الدولي استهدف بثلاث طائرات مسيرة"، مشيرة الى أن "القوات الأمنية عازمة على ملاحقة كل من تسول له نفسه العبث بأمن واستقرار المجتمع العراقي".

وتعرضت قاعدة "فكتوريا" قرب مطار بغداد، امس الاربعاء، الى قصف بصاروخي كاتيوشا، بعد ساعات من تعرض قاعدة بلد الجوية لقصف بثلاثة صواريخ.