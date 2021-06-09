انت الان تتابع خبر الشرطة تنوه: سيتم قطع طريقاً 'حيوياً'.. اسلكوا هذه الطرق والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أصدرت قيادة شرطة محافظة بابل، اليوم الأربعاء، تنويهاً بشأن قطع أحد الشوارع الحيوية في المحافظة؛ لاعمال صيانة.
وقالت القيادة في بيان، ورد لـ الخليج 365، إنه "سيتم قطع شارع ٦٠ ذهاباً وإياباً اعتباراً من يوم السبت الموافق ١٢ / ٦ الساعة الـ (٥) صباحاً ولمدة يوم واحد فقط في حالة عدم حصول أي عارض، وذلك لوجود أعمال ضمن مشروع مجاري الحلة الكبير".
وأوضح، أنه "ستكون الطرق البديلة كما مبين أدناه:
وأوضح، أنه "ستكون الطرق البديلة كما مبين أدناه:
المركبات القادمة من بغداد والمحافظات الشمالية تسلك طريق حلة كربلاء بإتجاه شارع ٨٠.
أما المركبات القادمة من المحافظات الجنوبية سيكون طريقها من إستدارة الاساتذة بإتجاه شارع الحسينية او الطهمازية بإتجاه شارع ٨٠".