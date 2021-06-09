غزو الحشرات يؤجل إقلاع طائرة الفريق الصحفي لـ'بايدن'

بغداد - ياسين صفوان - اضطرت السلطات الأمريكية، اليوم الاربعاء، لتأجيل إقلاع طائرة لصحفيي البيت الأبيض من واشنطن بسبب غزو حشرات الزيز للمنطقة، حسبما أوردت صحيفة "نيويورك تايمز".

وأوضحت الصحيفة أن الحشرات دخلت إلى محركات الطائرة، ما أرغم مساعدي الرئيس الأمريكي على البحث عن حلول بديلة لنقل الصحفيين المكلفين بتغطية جولة جو بايدن الخارجية، الأمر الذي أدى إلى إرجاء عملية الإقلاع من الساعة 21:00 إلى الساعة 23:00 يوم الثلاثاء، ثم إلى الساعة 2:15 من يوم الأربعاء.



ويبدأ بايدن اليوم الأربعاء أول جولة خارجية له منذ توليه الرئاسة الأمريكية، يشارك خلالها في أعمال قمة مجموعة "السبع الكبار" بجنوب بريطانيا، ثم يلتقي زعماء دول الناتو في بروكسل، قبل إجرائه محادثات ثنائية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في جنيف.

