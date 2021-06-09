- 1/2
- 2/2
انت الان تتابع خبر بعد أيام على تنصيبه.. اعفاء قائممقام في ذي قار (وثيقة) والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - قرر محافظ ذي قار، احمد الخفاجي، اليوم الأربعاء، إعفاء بشير ياسين حسين، من مهام قائممقام قضاء سوق الشيوخ.
وبحسب وثيقة مذيلة بتوقيع المحافظة، حصلت عليها الخليج 365، فان قرار الإعفاء جاء "بناءً على طلب مقدم من بشير ياسين حسين".
ويوم السبت الماضي، قرر الخفاجي، تعيين بشير ياسين حسين، بمهام قائممقام قضاء سوق الشيوخ.
أدناه الوثيقة:
ويوم السبت الماضي، قرر الخفاجي، تعيين بشير ياسين حسين، بمهام قائممقام قضاء سوق الشيوخ.
أدناه الوثيقة: