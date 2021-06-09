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بعد أيام على تنصيبه.. اعفاء قائممقام في ذي قار (وثيقة)

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بغداد - ياسين صفوان - قرر محافظ ذي قار، احمد الخفاجي، اليوم الأربعاء، إعفاء بشير ياسين حسين، من مهام قائممقام قضاء سوق الشيوخ.
وبحسب وثيقة مذيلة بتوقيع المحافظة، حصلت عليها الخليج 365، فان قرار الإعفاء جاء "بناءً على طلب مقدم من بشير ياسين حسين".

ويوم السبت الماضي، قرر الخفاجي، تعيين بشير ياسين حسين، بمهام قائممقام قضاء سوق الشيوخ.


أدناه الوثيقة:
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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