بعد أيام على تنصيبه.. اعفاء قائممقام في ذي قار (وثيقة)

وبحسب وثيقة مذيلة بتوقيع المحافظة، حصلت عليها الخليج 365، فان قرار الإعفاء جاء "بناءً على طلب مقدم من بشير ياسين حسين".

ويوم السبت الماضي، قرر الخفاجي، تعيين بشير ياسين حسين، بمهام قائممقام قضاء سوق الشيوخ.



أدناه الوثيقة: