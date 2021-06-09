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بشرط.. ايران تلغي تأشيرات الدخول مع العراق

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بغداد - ياسين صفوان - وافق مجلس الوزراء الإيراني، اليوم الاربعاء، على إصدار لوائح تتعلق بإلغاء متبادل لتأشيرات الدخول لحملة الجوازات العادية بين إيران والعراق.
وافاد الموقع الرسمي للحكومة الإيرانية، أن "مجلس الوزراء أقر في جلسته اليوم، إيجاد لوائح لإلغاء تأشيرات الدخول لحملة جوزات السفر العادية لمدة 45 يوما بين إيران والعراق شريطة الإجراء المتبادل بين البلدين".

واضاف ان " ذلك بهدف تسهيل زيارة الزوار الإيرانيين للأماكن المقدسة في العراق".
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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