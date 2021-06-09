بالفيديو: مظلي يسقط وسط ملعب ويوقف مباراة كرة قدم

وبحسب "بي بي سي"، توقفت مباراة الدوري البولندي بأمر من الحكم، وتم العمل على إخراج الرجل مع المظلة ليستأنف اللعب لاحقا بلا أي "هدايا بشرية غريبة" من السماء.

حط المظلي الرحّال بعد رحلة جوية نفّذها في سماء البلاد داخل أحد الملاعب البولندية، الأمر الذي اضطر الحكم لإيقاف اللعب بشكل عاجل.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012