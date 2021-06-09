المفوضية تستبعد 135 مرشحا للانتخابات المقبلة

وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي في تصريح للوكالة الرسمية تابعته الخليج 365، انه "تقرر استبعاد 135 مرشحا من الانتخابات المقبلة المقرر اجراؤها في الـ10 من تشرين الاول المقبل".

واشارت الى ان "المرشحين المستبعدين هم من العسكريين، لا يحق لهم المشاركة في الانتخابات بحسب المادة التاسعة من قانون الانتخابات".



يذكر ان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات اعلنت، في 30 ايار الماضي، استبعاد مجلس المفوضين لـ 20 مرشحاً من الترشيح للانتخابات المقبلة لمخالفتهم قانون انتخابات مجلس النواب.