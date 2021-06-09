بعد 40 عامًا من اختفائها.. صدفة تكشف قتل زوج لزوجته

بغداد - ياسين صفوان - اتُهم رجل بريطاني بقتل زوجته بعد العثور على رفاتها في خزان للصرف الصحي بعد اختفائها عام 1982.

وتم القبض على ديفيد فينابلز (88 عاماً) بالقرب من قرية كيمبسي بمقاطعة ورسيسترشاير البريطانية في يوليو/ تموز عام 2019. بعد اكتشاف رفاة زوجته في منزل الزوجين السابق.

وتم العثور على الرفات أثناء الصيانة الروتينية وتم تحديدها لاحقاً على أنها رفات زوجته بريندا فينابلز.

وسيمثل فينابلز أمام محكمة ورسيستر الابتدائية في 15 يونيو/ حزيران، وفقاً لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).

وقال مارك بول من النيابة العامة: "تم اتخاذ قرار الموافقة على التهمة الموجهة للمدعى عليه بعد دراسة متأنية لجميع الأدلة المتاحة لهذه القضية المعقدة وتحديد أن المحاكمة مطلوبة للصالح العام".

وتابع، أن "الجرائم المنسوبة للمتهم وقعت بين 2 أيار 1982 و5 ايار 1982".