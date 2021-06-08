كربلاء.. معمل اسمنت المحافظة مهدد بالتوقف

بغداد - ياسين صفوان - اعلن مستشار محافظ كربلاء محفوظ التميمي، الثلاثاء، أن معمل اسمنت كربلاء ستتوقف خطوطه الإنتاجية غداً بسبب عدم تزويده بالنفط الأسود.

وقال التميمي في حديث لـ الخليج 365، إن "معمل اسمنت كربلاء ستتوقف خطوطه الإنتاجية غدا بسبب عدم تزويده بماده النفط الأسود من قبل مركز العمليات الوطني التابعة للأمانة العامة لمجلس الوزراء".

وأضاف أن "معمل اسمنت كربلاء اصبح إنتاجه اكثر من ٦٠٠٠ طن يوميا ويزود محافظات الفرات الأوسط بمادة الأسمنت بالاضافة إلى توفير اكثر من ١٤٠٠ فرصة عمل وتوقفه سيوثر على المنتوج الوطني".

وطالب التميمي رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بـ"التدخل لانهاء الروتين والعراقيل لايصال مادة النفط الأسود الى المعمل كونه من المعامل الأساسية والكبيرة في البلاد".