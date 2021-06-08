العراق: مقتل قيادي بارز في حزب العمال الكردستاني بعملية استخبارية تركية

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انقرة: أعلن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، الأحد، مقتل مسؤول عسكري كبير في حزب العمال الكردستاني خلال عملية للاستخبارات التركية في العراق.

بحسب اردوغان، فالقائد العسكري المقتول سلمان بوزقير، المعروف بالاسم الحركي الدكتور حسين، كان المسؤول العام لحزب العمال الكردستاني في مخيم مخمور للاجئين الأكراد في شمال العراق.

وقال الرئيس التركي عبر تويتر "لن نسمح للتنظيم الانفصالي الغادر باستخدام مخمور كحاضنة للإرهاب".

وقصفت طائرة مسيّرة تركية السبت مخيم مخمور مخلفة ثلاثة قتلى مدنيين.



أنقرة تتهم حزب العمال الكردستاني بالسيطرة على المخيّم

وأنشأت الأمم المتحدة المخيم نهاية التسعينيات لاستضافة لاجئين أكراد أتراك.

تتهم أنقرة حزب العمال الكردستاني باستمرار السيطرة على مخيّم مخمور الواقع على مسافة 250 كيلومتر جنوب الحدود التركية.

تعتبر السلطات التركية أن العراق لا يحرك ساكنًا تجاه نشاط الحزب، وتؤكد أنه ليس لديها خيار آخر سوى شنّ عمليات عسكرية في الأراضي العراقية ضد التنظيم الذي تصنفه هي وحلفاؤها الغربيون إرهابيًا.

وشبّه اردوغان في وقت سابق من هذا الأسبوع مخيم مخمور، بجبال قنديل الواقعة في شمال شرق كردستان العراق على الحدود مع إيران، وهي تمثل أكبر قاعدة لحزب العمال الكردستاني الذي يخوض منذ عام 1984 حرب عصابات دامية على الأراضي التركية خلّفت أكثر من 40 ألف قتيل.

وقال الرئيس التركي الذي تجري بلاده حملة عسكرية جوية وأحيانًا برية ضد حزب العمال الكردستاني في العراق منذ 23 أبريل، "إذا لم تقم الأمم المتحدة بتنظيف هذا المكان، فسنتولى نحن تلك المهمة".