الدنمارك: قلقون لاستهداف القوات والبعثات الدبلوماسية في العراق

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"الخليج 365" من لندن: اكدت الدنمارك الاحد قلقها من استهداف المليشيات العراقية لمواقع القوات والبعثات الدبلوماسية الاجنبية في العراق واعلنت فتح سفارتها في بغداد وتقديم 50 مليون كرونا دنماركية لدعم الانتخابات العراقية المبكرة ومساندة العراق في حربه ضد داعش.

وخلال مؤتمر صحافي في بغداد مع نظيره العراقي فؤاد حسين فقد اكد وزير الخارجية الدنماركي جبي كوفود وتابعته "ايلاف" ان بلاده قلقة من هجمات المليشيات العراقية لمقار القوات والبعثات الدبلوماسية الاجنبية في البلاد . وشدد على احترام بلاده لسيادة واستقرار العراق ووحدة اراضيه

واشار الى ان بلاده ستساهم بمبلغ 50 مليون كرونة لجذب الاستقرار والاعمار في العراق و تعزيز العلاقات الاجتماعية والمساعدة في اجراء الانتخابات العراقية المبكرة المقررة في العاشر من تشرين الاول اكتوبر المقبل.

واضاف ان بلاده تقدر تضحيات العراقيين في مواجهة الجماعة الارهابية داعش مشيرا الى انها ستواصل ضمن بعثة حلف الناتو في العراق في دعم هذا البلد في مواجهة الارهاب وتدريب قواته المسلحة.

واشار الى انه من المهم ان تواصل الحكومة العراقية جهودها لاصلاح الوضع الاقتصادي منوها الى ان بلاده ودول الاتحاد الاوربي تتطلع لتعاون اقوى مع العراق في مختلف المجالات. وبين ان هناك تطور مستمر في علاقات البلدين وقال "تمكنا من إعادة فتح سفارتنا في بغداد والمشاركة في مهمة الناتو في العراق".

ومن المنتظر ان يجري الوزير الدنماركي الذي وصل الى بغداد في وقت سابق الاحد مباحثات خلال الساعات المقبلة مع الرؤساء العراقيين الثلاثة للبلاد والحكومة والبرلمان تستهدف تعزيز علاقات البلدين في مختلف المجالات.

33 الف عراقي في الدنمارك

ومن جانبه قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين ان الدنمارك تشارك ضمن بعثة الناتو في العراق في دعم بلاده لمواجهة الارهاب وتدريب القوات المسلحة العراقية واعادة اعمار المناطق المحررة من سيطرة داعش.

واشار الى انه بحث مع نظيره الدنماركي مساهمة شركات بلاده في دعم قطاعات الصناعة والزراعة العراقية منوها الى ان الدنمارك قد أعادت فتح سفارتها في العاصمة بغداد بعد إغلاق دام لسنوات واصفا ذلك بانه خطوة مهمة في طريق توسيع العلاقات بين البلدين.

واشار الى وجود 33 الف عراقي في الدنمارك حاليا حصل معظمهم على الجنسية الدنماركية والاخرين قبلوا كلاجئين .. منوها الى انه بعث مع نظيره الدنماركي اليوم كيفية العمل المشترك معا لدعم الجالية العراقية هناك وتشجيعها لتكون حلقة وصل بين البلدين وشعبيهما.

وكانت الدنمارك قد اعلنت عام 2014 عن مشاركتها في التحالف الدولي الذي شكلته الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش بـ 7 طائرات إف-16 للعمل في الأجواء العراقية اضافة الى قوات لتدريب القوات العراقية وقوات البيشمركة الكردية.