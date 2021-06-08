اخبار العالم / اخبار العراق

رئيس الجمهورية: الانتخابات المقبلة مصيرية وتأسيسية ويجب ضمان نزاهتها

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر رئيس الجمهورية: الانتخابات المقبلة مصيرية وتأسيسية ويجب ضمان نزاهتها والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الثلاثاء، أن الانتخابات المقبلة مصيرية وتأسيسية ويجب ضمان نزاهتها.
وقال صالح خلال اجتماع موسّع حول مراقبة الانتخابات النيابية المقبلة، إن "احد أسباب الاحتقان السياسي في العراق يعود إلى مكامن الخلل في العملية الانتخابية التي فقدت الكثير من شرعيتها أمام المواطن العراقي".

وأضاف "بالتالي فان الانتخابات المقبلة في تشرين الاول مصيرية ومفصلية وتأسيسية ويجب ضمان نزاهتها وعدالتها".
الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا