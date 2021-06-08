رئيس الجمهورية: الانتخابات المقبلة مصيرية وتأسيسية ويجب ضمان نزاهتها

بغداد - ياسين صفوان - أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الثلاثاء، أن الانتخابات المقبلة مصيرية وتأسيسية ويجب ضمان نزاهتها.

وقال صالح خلال اجتماع موسّع حول مراقبة الانتخابات النيابية المقبلة، إن "احد أسباب الاحتقان السياسي في العراق يعود إلى مكامن الخلل في العملية الانتخابية التي فقدت الكثير من شرعيتها أمام المواطن العراقي".



وأضاف "بالتالي فان الانتخابات المقبلة في تشرين الاول مصيرية ومفصلية وتأسيسية ويجب ضمان نزاهتها وعدالتها".

