انت الان تتابع خبر الكاظمي: أنجزنا خطوات مهمة في الإصلاح وأبعدنا شبح الحرب عن العراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الكاظمي خلال جلسة مجلس الوزراء، بحسب بيان نشره مكتبه وورد لـ الخليج 365، إنه "تمكنت الحكومة برغم التركة الثقيلة والتحديات الكبيرة من إنجاز خطوات مهمة على طريق الإصلاح، وإنقاذ البلد مالياً واقتصادياً، وتحاول جاهدة وبخطط واستراتيجيات تم اعدادها من وضع البلد على الطريق الصحيح".وأضاف "بعد ان طوينا العام الأول من عمر الحكومة التي منحها مجلس النواب الثقة، نؤكد إن العراق قادر على أن يلعب دوره الحضاري في هذا العالم، فهو عراق الحضارة والكتابة والقانون والعِلم".

وأشار إلى أن "تقرير الأداء الحكومي السنوي الذي اطلق مؤخرا، أدرجت فيه المعلومات والقراءات بكل شفافية ودقة ووضوح، وهو يتضمن منجزات الحكومة خلال عام كامل"، مبيناً أن "التقرير يدرج بكل شفافية وحيادية ما أنجزته الحكومة من شهر آيار 2020 الى شهر آيار 2021، كذلك كل ما هو بصدد الإنجاز".



وأردف الكاظمي "لقد عانى شعبنا كثيرا وخذله الفاسدون وتجار الشعارات ومن لا ضمير له، واليوم نضع امامكم وبكل شفافية ما انجزناه وما لم ننجزه بعد، وما نحن في طريق إنجازه، خدمة للعراق والعراقيين الذين يستحقون الأفضل".

وتابع "السنوات والعقود الطويلة من التخريب والتدمير أرهقت كاهل العراق، وراكمت على أهله المشاكل والآلام"، مستدركاً "أسسنا مساراً للإصلاح والتغيير وبدأنا بالتقدم فيه، ومعاً سنطوي سنوات الماضي وننطلق الى مستقبل مشرق واعد يلبي آمال الشباب".

ولفت بالقول "نجحنا في إبعاد شبح الحرب عن العراق، ومضينا بسياسات داخلية متزنة، وعلاقات فاعلة ومتوازنة مع جميع جيراننا والقوى الإقليمية والدولية المختلفة. ووضعنا اول خطة للإصلاح الإقتصادي في تاريخ العراق، ومهدنا جميع المتطلبات للانتخابات، كما حققنا نجاحات في قطاع النفط والزراعة والاتصالات والموارد المائية، وفعلنا ملف مكافحة الفساد بإلقاء القبض على العشرات من كبار الفاسدين، بالرغم من كل المعرقلات وصعوبة المهمة التي تحملتها هذه الحكومة، مازلنا نعتقد بأنها حققت تقدماً كبيراً في ملفّات عدّة".

وأكد الكاظمي، عدم "الإصغاء للأصوات التي غرضها النيل من الحكومة وعملها، خاصة إجراءاتها التي ضربت مطامعهم، لأننا وضعنا مصلحة العراق أولاً ولا مطامع لدينا".

