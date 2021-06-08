بينهم امرأة.. القبض على 7 متهمين بترويج المخدرات في كركوك

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية -قسم مكافحة مخدرات – كركوك، اليوم الثلاثاء، القبض على 7 متهمين بينهم امرأة بتجارة المواد المخدر في المحافظة.

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365 أن "مفارز قسم مكافحة مخدرات – كركوك، تمكنت من القبض على 7 متهمين بينهم امرأة بتجارة المواد المخدر وضبطهم بالجرم المشهود، بحوزتهم مادة الكريستال المخدرة وأدوات تستخدم للتعاطي".

واضاف البيان، أن "هذا الواجب جاء بناء عن المعلومات الاستخبارية التي حصلت عليها مفارز المديرية المنتشرة بالمحافظة وكان للتعاون المستمر والمثمر مع المواطنين الذين يقومون بالادلاء بمعلوماتهم عبر الخط الساخن(178) المجاني".

واشار الى انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفق أحكام المواد ( 28 / 32 ) مخدرات لينالوا جزائهم العادل".