القبض على 11 متهماً بتجارة وتعاطي المخدرات بمناطق متفرقة من البلاد

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، اليوم الثلاثاء، القبض على (11) متهما بمناطق مختلفة من البلاد.

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "مفارزها ألقت القبض على متهم واحد في محافظة البصرة، و3 متهمين في محافظة الديوانية، ومتهم في محافظة النجف، وآخر في محافظة كربلاء، واثنين في محافظة بابل، وثلاثة في محافظة الانبار".

وأضاف البيان أن "المتهمين تم ضبطهم بالجرم المشهود وبحوزتهم حبوب مخدرة ومادة الكريستال المخدرة إضافة إلى أدوات التعاطي وأسلحة نارية غير مرخصة".

واشار الى انه "تم إحالتهم إلى القضاء وفق أحكام المادة القانونية (28 ) مخدرات".

ولفت البيان الى أن "الواجبات جاءت بناءً عن المعلومات الاستخبارية التي حصلت عليها مفارز المديرية المنتشرة في بغداد والمحافظات وكان للتعاون المستمر والمثمر مع المواطنين الذين يقومون بالادلاء بمعلوماتهم عبر الخط الساخن (178) المجاني الدور المهم".