التميمي يدعو العامري للحضور الى ديالى وإنقاذها

وقال التميمي في بيان، "الى السيد هادي العامري شيخ المجاهدين ورئيس ائتلاف الفتح النيابية وابن محافظة ديالى البار نحتاج اليوم في ديالى وفي كل شبر منها لحضوركم بالسرعة الممكنة الى المحافظة لانقاذها مما تعيشه".ودعا التميمي العامري الى "الحضور وعقد اجتماع في قضاء الخالص وبضيافتي، وبحضور محافظ ديالى ورؤساء الوحداءت الادارية، والقادة الامنيين، ونواب المحافظة، وشيوخ العشائر".

وتابع أن "حضوركم مهم للغاية، بهدف انهاء المحسوبيات والفساد الذي دمر المحافظة، وانها كل انواع المشاكل التي تعيشها ديالى، بشكل عقلاني وودي وبتعاون كل الاطراف بالمحافظة"، مشدداً بالقول "نسعى معاً من اجل ديالى افضل، وتأمين حياة كريمة لاهلها، ومن اجل فرض الاستقرار".

