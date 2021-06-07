انت الان تتابع خبر حوادث الاغتيال ورقابة الانتخابات في نشرة السومرية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - = بعد اغتيال ضابط رفيع في جهاز المخابرات.. الاخير يتوعد القتلة بالقصاص.. ونواب يحذرون من حوادث اعظم.
= الأرض السوداء تكبد داعش خسائر فادحة.. وداخلية الاقليم ترفض اعتداءات حزب العمال على البيشمركة.
= رئاسة البرلمان تؤكد ضرورة الدعم الدولي لملف الانتخابات.. وتحث على المشاركة الواسعة وتوفير الأمن الانتخابي.
= استمرار الفساد في مزاد بيع العملة.. والنزاهة تكشف عن ضبط تسعة مسؤولين كبار متورطين بهدر المال العام.
= رئاسة البرلمان تؤكد ضرورة الدعم الدولي لملف الانتخابات.. وتحث على المشاركة الواسعة وتوفير الأمن الانتخابي.
= استمرار الفساد في مزاد بيع العملة.. والنزاهة تكشف عن ضبط تسعة مسؤولين كبار متورطين بهدر المال العام.