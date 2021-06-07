= استمرار الفساد في مزاد بيع العملة.. والنزاهة تكشف عن ضبط تسعة مسؤولين كبار متورطين بهدر المال العام.

بغداد - ياسين صفوان - = بعد اغتيال ضابط رفيع في جهاز المخابرات.. الاخير يتوعد القتلة بالقصاص.. ونواب يحذرون من حوادث اعظم.

انت الان تتابع خبر حوادث الاغتيال ورقابة الانتخابات في نشرة السومرية والان مع التفاصيل

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية