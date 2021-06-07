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حوادث الاغتيال ورقابة الانتخابات في نشرة السومرية

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بغداد - ياسين صفوان - = بعد اغتيال ضابط رفيع في جهاز المخابرات.. الاخير يتوعد القتلة بالقصاص.. ونواب يحذرون من حوادث اعظم.
= الأرض السوداء تكبد داعش خسائر فادحة.. وداخلية الاقليم ترفض اعتداءات حزب العمال على البيشمركة.

= رئاسة البرلمان تؤكد ضرورة الدعم الدولي لملف الانتخابات.. وتحث على المشاركة الواسعة وتوفير الأمن الانتخابي.


= استمرار الفساد في مزاد بيع العملة.. والنزاهة تكشف عن ضبط تسعة مسؤولين كبار متورطين بهدر المال العام.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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