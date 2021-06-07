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وزير الخارجية البريطاني يزور العراق غدا

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بغداد - ياسين صفوان - اعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية احمد الصحاف، اليوم الاثنين، ان وزير الخارجية البريطاني سيزور العاصمة بغداد يوم غد .
وقال الصحاف في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب سيصل يوم غد الثلاثاء الى بغداد في زيارة رسمية تستغرق يوما واحدا".

وأضاف الصحاف، أن "الوزير الضيف سيلتقي رئيس الجمهورية برهم صالح، ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اضافة الى وزير الخارجية فؤاد حسين".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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