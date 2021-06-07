انت الان تتابع خبر وزير الخارجية البريطاني يزور العراق غدا والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - اعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية احمد الصحاف، اليوم الاثنين، ان وزير الخارجية البريطاني سيزور العاصمة بغداد يوم غد .
وقال الصحاف في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب سيصل يوم غد الثلاثاء الى بغداد في زيارة رسمية تستغرق يوما واحدا".
وأضاف الصحاف، أن "الوزير الضيف سيلتقي رئيس الجمهورية برهم صالح، ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اضافة الى وزير الخارجية فؤاد حسين".