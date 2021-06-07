وزير الخارجية البريطاني يزور العراق غدا

وقال الصحاف في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب سيصل يوم غد الثلاثاء الى بغداد في زيارة رسمية تستغرق يوما واحدا".

وأضاف الصحاف، أن "الوزير الضيف سيلتقي رئيس الجمهورية برهم صالح، ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اضافة الى وزير الخارجية فؤاد حسين".