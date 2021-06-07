رئيس الجمهورية يهاتف فنانا للاطمئنان على صحته

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الجمهورية في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "صالح اتصل بالفنان مصطفى العبدلله، للإطمئنان على صحته بعد الوعكة الصحية التي واجهته في دبي".

واضاف البيان أن "الاتصال يعد خطوة من مبادرة الحكومة العراقية لدعم الإعلاميين والمبدعين العراقيين".