انت الان تتابع خبر الديمقراطي الكردستاني يدعو بغداد لدعم البيشمركة لاخراج حزب العمال من العراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365/ بغداد

أكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني عماد باجلان، اليوم الاثنين، ان انهاء الخروقات الحاصلة وحالة الفوضى على الحدود العراقية التركية نتيجة للصراعات بين الحكومة التركية وحزب العمال الكردستاني يستوجب المضي بعدة خطوات مهمة.

