انت الان تتابع خبر 'العشرة العمالقة'.. تعرف على أكبر شركات التكنولوجيا فى العالم لعام 2021 والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ووفقا لقائمة "فوربس" لعام 2021 لأكبر الشركات في العالم، زاد عدد الشركات التكنولوجية المدرجة بالقائمة إلى مستوى قياسي عند 177 شركة وذلك من أصل 2000 شركة مدرجة بالقائمة.

وتعتمد "فوربس" على 4 مقاييس رئيسية عند تحديد قائمتها وهم الأصول والقيمة السوقية والمبيعات والأرباح.



وواصلت "آبل" التربع على صدارة القائمة لسادس عام على التوالي كما أنها قفزت مركزين بالقائمة الرئيسية للشركات في شتى القطاعات إلى المركز السادس، فوصلت قيمتها السوقية عند 2.3 تريليون دولار أما المبيعات فبلغت 293.9 مليار دولار في العام المالي الماضي.

فيما جاءت الكورية الجنوبية "سامسونغ إلكترونكس" في المركز الثاني لكنها تبتعد بفارق كبير عن "آبل" من حيث القيمة السوقية إذ تبلغ 510.5 مليارات دولار لكن المبيعات بلغت 200.7 مليار دولار.



وإجمالا، جاءت جميع شركات التكنولوجيا المدرجة بقائمة "فوربس" لأكبر ألفين شركة من 22 دولة، بقيمة سوقية إجمالية 17.9 تريليون دولار وهو ما يمثل ارتفاع بنحو 73% على أساس سنوي كما أنها تمثل ثلث القيمة الإجمالية لسوق الأسهم الأميركية.

وجاءت الشركة الأميركية "ألفابت" في المركز الثالث بقيمة سوقية تبلغ 1.5 تريليون دولار لكن المبيعات بلغت 182.4 مليار دولار، في حين جاءت "مايكروسوفت" في الترتيب الرابع بقيمة سوقية 2 تريليون دولار وبلغت مبيعاتها 153.3 مليار دولار.

وكانت "تنسنت" هي الشركة الصينية الوحيدة بقائمة أكبر 20 شركة تكنولوجية على مستوى العالم، وجاءت في المركز الخامس إذ زادت مبيعاتها السنوية 28% إلى 70 مليار دولار.

أما سادسا جاءت "فيسبوك" بقيمة سوقية 870.5 تريليون دولار وبمبيعات بلغت 86 مليار دولار، ثم "إنتل" سابعا بإيرادات بلغت 77.9 مليار دولار وقيمة سوقية 263.7 تريليون دولار.

ووفقا لـ "فوربس"، احتلت الشركة الأميركية "أي بي إم" المركز الثامن بقيمة سوقية بلغت 119.4 تريليون دولار وإيرادات بنحو 73.6 مليار دولار، تلتها "تايوان لأشباه الموصلات" بمبيعات بلغت 48.1 مليار دولار وقيمة سوقية 558.1 تريليون دولار.

وأخيرا جاءت في المركز العاشر الشركة التكنولوجية الأميركية "أوراكل" بإيرادات بلغ حجمها 39.7 مليار دولار، وقيمة سوقية بنحو 227.7 تريليون دولار.