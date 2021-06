انت الان تتابع خبر وثائقي عن العراق ضمن أبرز الفائزين بجوائز البافتا 2021 والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - فاز فيلم "Once Upon a Time in Iraq" (ذات مرة في العراق) بجائزة سلسلة الحقائق (FACTUAL SERIES) في حفل جوائز الأكاديمية البريطانية للأفلام السنوي "بافتا"، ضمن الدورة الرابعة والسبعين من الحدث.