عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى بحماية الشرطة الإسرائيلية

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية ( وفا) عن المصادر قولها إن "عشرات المستوطنين اقتحموا في ساعات الصباح الباكر، المسجد الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، إلى أن غادروه من جهة باب السلسلة".وكانت اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" دعت كوادرها وجماهير الشعب الفلسطيني إلى النفير العام يوم الخميس المقبل والوقوف صفا واحدا، للدفاع عن القدس والمقدسات الاسلامية والمسيحية، ومواجهة مسيرة الأعلام للمستوطنين المتطرفين في البلدة القديمة بالقدس.

ويتهم الفلسطينيون المستوطنين بمواصلة اقتحاماتهم اليومية للمسجد الأقصى المبارك تحت حماية قوات إسرائيلية، وأداء طقوس تلمودية وجولات استفزازية.



وكانت مواجهات اندلعت في مدينة القدس خلال الشهر الماضي بين جنود إسرائيليين و فلسطينيين، وتصدى الشبان الفلسطينيون لاقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى، بمساندة صاروخية من فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة ، وردت إسرائيل بقصف القطاع .

وأغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس الأحد، البوابة الحديدية على مدخل القرى الغربية لمدينة (سلفيت) قرب بلدة قراوة بني حسان بالضفة الغربية المحتلة.

واشارت مصادر محلية الى أن إغلاق البوابة تسبب في أزمة مرورية خانقة، وعرقلة حركة المواطنين المغادرين والمتوجهين من وإلى بلدات وقرى غرب سلفيت.