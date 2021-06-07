الكاظمي لقادة الجيش: رسخوا في العسكريين عقيدة الولاء للوطن

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ايلاف من لندن: شدد القائد العام للقوات المسلحة العراقية مصطفى الكاظمي الخميس على القادة بضرورة ترسيخ عقيد الولاء للوطن لدى المنتسبن والتمسك بالقانون فيما وجه بتشكيل لجنة تشرف على اطعام الجيش بعد الكشف عن فضيحة فساد في هذا الملف.

جاء ذلك خلال ترؤس رئيس الوزراء الكاظمي اجتماعا للمجلس الوزاري للأمن الوطني بمشاركة القادة الامنيين تمت خلاله مناقشة مستجدات الأوضاع الأمنية في البلاد حيث اكد على اهمية العمل على ترسيخ عقيدة الولاء للوطن لدى منتسبي القوات الأمنية ورفع روح الإنضباط العالي أثناء أداء الواجبات.

وشدد على أن القانون هو السبيل الأوحد لإعلاء رمزية الدولة والولاء لها، بالرغم من وجود تراكمات كبيرة وأخطاء عديدة تركت آثاراً إجتماعية ونفسية كما نقل عنه مكتبه الاعلامي في بيان صحافي تابعته "ايلاف".

وجدد الكاظمي توجيهاته الى الوزارات والقيادات الأمنية بـ"تكثيفها الجهود من أجل توفير بيئة آمنة للعملية الإنتخابية، مع أهمية التحلّي بالحكمة في التعامل مع المستجدات والتأكيد على عدم السماح بالتجاوزات" .. مبينا ان "فرص النجاح موجودة لأجل بلدنا ولصالح أبناء شعبنا" حيث ينتظر العراق اجراء انتخابات عامة مبكرة في العاشر من تشرين الاول أكتوبر المقبل.

وخلال الاجتماع قدم وزير الداخلية عثمان الغانمي عرضاً مفصلاً عن زيارته لمحافظتي البصرة وذي قار الجنوبيتين أمس حيث اجرى هناك مناقشة الأوضاع التي تمر بها المحافظتان واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتدعيم استقرار محافظة ذي قار وتلبية احتياجات المواطنين فيها والتي تشهد بين الحين والاخر تظاهرات احتجاج تطالب بمحاسبة قتلة المتظاهرين والمسؤولين الفاسدين وتوفير الخدمات العامة لاهلها.

يشار الى ان دعوة الكاظمي لقادة قواته بترسيخ ولاء المنتسبين للوطن تأتي في وقت تعاني فيه البلاد من ممارسات بعض فصائل الحشد الشعبي وهي جزء من القوات المسلحة حيث تدين تلك الفصائل بالولاء لايران وتحاول تنفيذ اجندتها في العراق من خلال تحدي سلطة الدولة وعرقلة قراراتها واجراءاتها لفرض القانون.

وكان الكاظمي قد اتهم الثلاثاء الماضي جهات قال انها حاولت جر العراق الى المجهول في اشارة الى المليشيات التي تحدت قرار السلطات باعتقال قيادي في الحشد الشعبي قاسم مصلح بتهم ارهاب وفساد وقامت باستعراض للقوة لاطلاق سراحه .

واشار الكاظمي في كلمة لدى ترؤسه الاجتماع الاسبوعي لحكومته الى ان الاسبوع الماضي "شهد احداثا تم التعامل معها بحكمة حيث كان هناك من حاول ان يجرنا الى المجهول لكننا انطلقنا من مبدأ الحفاظ على المصلحة العليا للبلاد والحرص على جميع ابناء شعبنا ثبتنا منطق الدولة واليات انفاذ القانون وفق الاسس الدستورية" في اشارة الى دخول مليشيات مسلحة في 26 من الشهر الماضي الى المنطقة الخضراء وسط العاصمة التي تضم مقار الرئاسات والسفارات الاجنبية والبعثات الاممية والاوروبية للمطالبة باطلاق سراحه.

واعتبر الكاظمي ممارسة هذه المليشيات انتهاكا خطيرا ليس فقط للنظام والقانون بل وللدستور العراقي.

لجنة إطعام

وقد وجه القائد العام للقوات المسلحة خلال الاجتماع بضرورة الاهتمام بارزاق منتسبي الجيش العراقي وتوفير الوجبات الغذائية النموذجية لهم .

وقرر تشكيل لجنة مشتركة لمراقبة توزيع هذه الارزاق ومراجعة الاجراءات المتخذة سابقا مشددا على ضرورة الدعم الكامل للاجهزة الامنية لاسيما ما يتعلق بتوفير الدعم المالي لتنفيذ مهامها.

ويأتي تشكيل هذه اللجنة بعد يومين من كشف وزير الدفاع العراقي جمعة عناد عن تفاصيل ملف فساد كبير في الجيش العراقي.. وقال في مقابلة مع اذاعة محلية إنه "تم إحالة أكثر من ألف ضابط في الجيش العراقي للتحقيق معهم بتهم فساد مشروع اطعام الجنود".

وأوضح الوزير أن الفساد "يتم من خلال قيام بعض الضباط باستبدال الطعام من الجيد إلى الرديء في الأفواج العسكرية".. منوها الى ان القوات الأميركية ارتكبت بعد سقوط النظام السابق عام 2003 أخطاء كثيرة بحق الجيش ومنها اعتماد الاكتفاء الذاتي بملف الطعام من خلال اقتطاع مبلغ 115 ألف دينار من راتب الجندي وبعدها تشكلت لجنة في كل فوج تضم ضباط من الفوج ذاته لغرض تسوق الطعام للجنود لكن حصلت إساءة وفساد بهذا الملف حيث يبقى لدى آمر الفوج مبلغ 35 إلى 40 مليون ديناربشكل وصلت معه نسبة الفساد إلى 80 بالمائة من مقدار المبالغ المخصصة لاطعام افراد الجيش.