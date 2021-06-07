مباحثات عسكرية عراقية أردنية لتأمين الحدود المشتركة

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""الخليج 365"" من لندن : أعلن في بغداد الاربعاء عن اجراء مباحثات عسكرية عراقية اردنية لتأمين الحدود المشتركة للبلدين في مواجهة تنظيم داعش وتبادل المعلومات الامنية والتدريب العسكري.

فقد بحث رئيس هيئة الأركان الأردنية المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي مع وزير الدفاع العراقي جمعة عناد ورئيس اركان الجيش العراقي الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يارالله تطوير التعاون العسكري بين البلدين في مجالات التدريب وتبادل المعلومات وحفظ امن الحدود المشتركة البالغ طولها 181 كيلومترا.

وخلال اجتماع المسؤول العسكري الاردني الذي وصل الى بغداد امس مع وزير الدفاع العراقي فقد تمت مناقشة الجهود المبذولة من قبل الجيش العراقي "في محاربة عصابات داعش الإرهابية" كما قالل بيان صحافي للدفاع العراقية تابعته "ايلاف" اليوم منوها الى مشاركة المسؤولين العسكريين العراقيين معاون رئيس أركان الجيش للعمليات وقائد القوات البرية ومدير عام الاستخبارات والأمن ومدير الاستخبارات العسكرية وعدد من مدراء المديريات وأمناء سر رئاسة أركان الجيش في الاجتماع.

ثم عقد اجتماع موسع برئاسة رئيسا الاركان العراقية الفريق يار الله والاردني الحنيطي جرى من خلاله بحث أُطر آفاق التعاون والتنسيق بين البلدين "في تبادل الخبرات في مجال التدريب والمعلومات الاستخبارية ومسكِ الحدود من أجل دعم الجهود الرامية إلى مكافحة العصابات الإرهابية". وأشاد يار الله بالعلاقات المتينة التي تربط البلدين مُثمناً الدور الاردني الكبير في تقديم الدعم والاسناد للقوات الأمنية العراقية على المستوى التدريبي.

من جانبه أكد رئيس هيئة الأركان الأردنية حرص بلاده على تقديم كل أنواع التعاون والدعم للجيش العراقي وجاهزيتها لاستقبال الدورات التدريبية العراقية لتطوير المهارات القتالية للجيش العراقي. يشار الى ان العراق والاردن يرتباطان باتفاق تعاون أمني وعسكري تم توقيعه في عمان في آب أغسطس عام 2018 يتضمن تبادل المعلومات حول حماية الحدود ومكافحة الإرهاب حسب ما أفاد بيان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية.

وجاء توقيع الاتفاق عقب مباحثات أجراها حينها رئيس هيئة الأركان الأردنية المشتركة الفريق الركن محمود عبدالحليم فريحات السابق مع وزير الدفاع العراقي سابقا عرفان محمود الحيالي خلال زيارته الى المملكة انذاك على رأس وفد عسكري.

وجرى على هامش الزيارة توقيع اتفاقية تعاون عسكري أمني تهدف إلى تبادل الخبرات والمعلومات في مجال حماية الحدود وتطوير القدرات الاستخباراتية والتمارين العسكرية المشتركة والبحث وتطوير التكنولوجيا وتوسيع التعاون بين البلدين في مجال "مكافحة الإرهاب بأشكاله المختلفة وتدريب القوات العراقية وخاصة الشرطة منها وتطوير قدراتها وإقامة الدورات المشتركة وتعزيز القدرات الميدانية".

ويرتبط العراق مع الاردن بمعبر طريبيل الذي يبعد عن عمان حوالي 370 كلم وعن بغداد حوالي 570 كلم هو المعبر الوحيد بين البلدين حيث يشهد حركة نشطة لنقل المسافرين والبضائع بالإضافة إلى نقل النفط الخام العراقي إلى الأردن من خلال الصهاريج.