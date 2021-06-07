بغداد وأربيل تحتجان على تركيا لتدميرها غابات العراق الشمالية

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""الخليج 365"" من لندن : دعت بغداد واربيل الثلاثاء الامم المتحدة الى اجراء يوقف قطع القوات التركية لاشجار غابات اقليم كردستان ونقلها الى بلدها لمتاجرة بها متهمة اياها بتدمير البيئة هناك .. فيما تم اغلاق مكتب قناة فضائية عراقية في بغداد اثر تهديد العاملين فيها بالقتل.

ودعت حكومتا بغداد وأربيل السلطات التركية الى التوقف عن قطع أشجار الغابات الطبيعة في مناطق بادينان بإقليم كردستان العراق الشمالي ونقلها إلى داخل أراضيها للمتاجرة بها. وفي بيان مشترك وقعه وزيرا الزراعة العراقية الاتحادي محمد كريم الخفاجي ونظيره في حكومة اقليم كردستان بيكة رد طالباني تابعته "ايلاف" فقد دعيا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي الى التدخل والمساعدة في إيقاف "التصرفات التركية غير المسؤولة".

وأشارا الى انه "منذ مدة ونحن نتابع معلومات تتداول موضوع قيام مجموعة من الشركات التركية بمساعدة من القوات التركية بقطع أشجار الغابات الطبيعية في مناطق بادينان في إقليم كردستان العراق حيث تم نقل هذه الأشجار المقطوعة إلى داخل تركيا للاتجار بها". ووصفا هذه التصرف بانه "غير حضاري وعدائي ضد الطبيعة والبيية العراقية وبيئة إقليم كردستان بل عملاً عدائياً ضد الإنسانية وكل العالم لأن البيئة ليس لها حدود". وطالب الوزيران الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم باتخاذ اجراءات سريعة مناسبة توقف هذه الأعمال وشددا على تركيا بضرورة التوقف عن قطع اشجار الغابات.

كما ناشدا الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بالتعاون مع سلطات بغداد وأربيل "لايجاد الحلول لهذه الأعمال غير المسؤولية واللا انسانية ضد البيئة ومحاولة وقفها بصورة تامة". ومن جانبه قال المتحدث باسم حكومة اقليم كردستان جوتيار عادل ان حكومته قد ابلغت الجانب التركي بضرورة وقف عملية قطع اشجار غابات المناطق الحدودية داخل الاقليم.

وشدد في بيان تابعته "ايلاف" على ان "حكومة اقليم كردستان قلقة وغير راضية عن قطع الاشجار والإضرار بطبيعة اقليم كردستان وقد أبلغت الجانب التركي بشكل رسمي بضرورة وقف عملية قطع الاشجار في المناطق الحدودية".

واشار الى ان تواجد مسلحي حزب العمال الكردستاني وخصوصا في المناطق الحدودية هو السبب لقدوم القوات التركية وحدوث المعارك بين الجانبين "لذا ندعو لأن يتم احترام سيادة الأراضي العراقية واقليم كردستان وألا يتعرض سكان المنطقة للمزيد من النزوح والتهجير".

وتشير وسائل اعلام كردية الى ان وجود العمال الكردستاني في اراضي اقليم كردستان العراق قد الحق ضرراً بالغاً بحوالي 4 الاف و500 قرية على طول الشريط الحدودي في إقليم كردستان بعدما حولها إلى ساحة صراع دموي مسلح مع تركيا ومنع حكومة إلاقليم من إيصال الخدمات إلى تلك القرى بسبب القصف التركي المستمر.

وأكدت ان إقليم كردستان يرفض أن تكون أراضيه وهي ضمن السيادة العراقية منطلقاً لشن الهجمات على الدول المجاورة وسبق أن طالب قادة الإقليم حزب العمال بإخلاء تلك القرى والسماح لسكانها العيش بسلام لكن الحزب لا يزال يرفض تلك الدعوات وأي مساع للسلام.

ومن جهته اشار رئيس لجنة البيشمركة في برلمان إقليم كردستان ريفنك هروري الى ان الجيش التركي يقوم بقطع الاشجار في المناطق التي يسيطر عليها ويقوم بتدمير الطبيعة فيها بالاستعانة بشركة تركية خاصة بقطع الأشجار ونقلها إلى بلدها.

إغلاق فضائية عراقية اثر تهديدات بقتل العاملين فيها

وعلى صعيد آخر أمر مدير قناة "التغيير" الفضائية العراقية أكرم زنكنة بإخلاء مكتب القناة في بغداد بعد تلقيه تهديدات مباشرة بقتله ونجله والعاملين في القناة عبر رسائل نصيه وصلته على هاتفه النقال. ونقلت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق عن العاملين في القناة انه تم اخلاء المقر الكائن في شارع الزيتون في حي المنصور ببغداد من العاملين فيه بعد تداول مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مفبرك لبرنامج تقدمه القناة يظهر فيه مقدمه نجم الربيعي وهو ينتقد احدى الفصائل المسلحة.

واعتبرت الجمعية في بيان صحافي حصلت "ايلاف" على نصه التهديد بانه انتهاك صارخ لحرية العمل الصحافي والاعلامي المكفولة دستوريا متمنية السلامة لجميع العاملين في القناة.

وشددت على رفضها تكرار حالات التهديد والوعيد التي يتعرض لها الصحافيون ومحاولات خنق حرية العمل الصحافي والاعلامي بذرائع واهية. وطالبت رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي "كأعلى سلطة في البلاد بتوفير الحماية اللازمة لجميع العاملين في وسائل الإعلام والإسراع في الايفاء بوعوده التي قطعها لايقاف كل أشكال التهديد والوعيد وتقويض حرية التعبير والعمل الصحافي".

وأكدت الجمعية أن استمرار الافلات من العقاب هو أبرز أسباب تكرار هذه الحالات وتواصل صناعة الرعب والخوف في نفوس الصحافيين.. وحملت القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي مسؤولية السلامة الكاملة لحياة المقدم نجم الربيعي وجميع العاملين في القناة.

وقناة التغيير الفضائية هي قناة إخبارية مستقلة تهتم بالشؤون العربية وفي مقدمتها الشأن العراقي ومقرها الرئيسي في العاصمة الأردنية عمان وتعتمد في عملها على ملاكات تحريرية وفنّية عربية إضافة إلى شبكة مراسلين في عدد من الدول العربية والعالمية. وقد انخرط زنكنة في العمل السياسي بعد سقوط النظام العراقي السابق عام 2003 وشغل عضوية المكتب السياسي لحركة الوفاق الوطني بزعامة اياد علاوي اول رئيس وزراء بعد تغيير النظام ونائب الرئيس العراقي لاحقا .

وتلعب قناة التغيير دورا واضحا في رفض الطائفية وتقوم بدعم حركة الاحتجاجات الشعبية في البلاد منذ انطلاقها في تشرين الاول اكتوبر عام 2019 ضد فساد الطبقة الحاكمة وغياب الخدمات العامة واتساع البطالة وتعارض الهيمنة الايرانية على مقدرات العراق.