انت الان تتابع خبر الانتخابات والاعتداءات التركية في نشرة السومرية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - = أردوغان يعلن تصفية قيادي في حزب العمال شمال العراق،، وبغداد تطالب بسحب القوات التركية من الموصل والاقليم.
= شركتان ألمانيتان لفحص برمجيات أجهزة الاقتراع،، والكاظمي يتطلع إلى دور أوروبي لاسناد الانتخابات.
= المستقبل الكردية تحذر الكتل من التحالف مع بارزاني،، وتصف زعيم الحزب الديمقراطي بمرجع الفساد.
= بسبب اليأس.. حالات الانتحار تتصاعد بشكل مخيف في البلاد.. ودعوات لمعالجة الدوافع والتحري عن الاسباب.