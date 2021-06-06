اخبار العالم / اخبار العراق

الانتخابات والاعتداءات التركية في نشرة السومرية

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر الانتخابات والاعتداءات التركية في نشرة السومرية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - = أردوغان يعلن تصفية قيادي في حزب العمال شمال العراق،، وبغداد تطالب بسحب القوات التركية من الموصل والاقليم.
= شركتان ألمانيتان لفحص برمجيات أجهزة الاقتراع،، والكاظمي يتطلع إلى دور أوروبي لاسناد الانتخابات.

= المستقبل الكردية تحذر الكتل من التحالف مع بارزاني،، وتصف زعيم الحزب الديمقراطي بمرجع الفساد.

= بسبب اليأس.. حالات الانتحار تتصاعد بشكل مخيف في البلاد.. ودعوات لمعالجة الدوافع والتحري عن الاسباب.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا