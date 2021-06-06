القبض على متهم بالسرقة وآخر بتزوير صك في بغداد

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مديرية مكافحة الاجرام ،اليوم الاحد، عن القاء القبض على متهم بسرقة مبلغ 30 الف دولار امريكي واخر بتزوير صك بقيمة 175 مليون دينار في العاصمة بغداد.

وقالت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، ان " مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد/ مكتب مكافحة إجرام باب الشيخ تمكنت من إلقاء القبض على متهم لقيامه بسرقة مبلغ ٣٠ الف دولار امريكي من داخل أحد المحلات التجارية في منطقة الشورجة ببغداد"، مضيفة انه "تم تدوين أقوال المتهم بالاعتراف وتصديقها قضائيا، وقرر السيد قاضي التحقيق توقيفه وفق أحكام المادة " ٤٤٦ /قانون العقوبات " واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وتقديمه إلى القضاء لينال جزاءه العادل".



وأشارت المديرية الى ان " مفارز مكتب مكافحة إجرام البياع ألقت القبض على متهم قام بتزوير صك بقيمة ( ١٧٥ ) مليون دينار عراقي"،مبينة انه " دونت أقواله بالاعتراف ابتدائيا وقضائيا وقرر قاضي التحقيق توقيفه استنادا لأحكام المادة "٢٩٥ / قانون العقوبات".

