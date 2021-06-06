النزاهة: ايقاف عمليَّة تلاعب بنماذج فحص الحنطة المسحوبة في سايلو النجف الأفقي

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365 أن "فريق عمل من مكتب تحقيق الهيئة في محافظة النجف، وبعد رصد معلوماتٍ تلقاها المكتب، والانتقال إلى مقر السايلو، تمكن من ضبط موظفٍ في سايلو المحافظة (ساحب النماذج)، متلبساً بالتلاعب بنماذج الفحص الخاصة بمحصول الحنطة المسحوبة".وأضافت الدائرة، أن "تحقيقاتها الأوليَّة كشفت أن المتهم كان يقوم بتهيئة نماذج من حبوب الحنطة (درجة أولى) ووضعها في أحد (الكاونترات) القريبة منه من خلال حضوره مبكراً لأيام متتاليةٍ"، لافتةً إلى أنه "أقدم على التلاعب أثناء الفحص للنماذج الحقيقيَّة المسحوبة من سيارات المسوقين، وذلك عبر تبديل النماذج الحقيقيَّة، وهي ذات نوعياتٍ رديئة،ٍ ووضع بدلها نماذج الدرجة الأولى التي أخفاها في (الكاونترات)".واشارت الى أن "الفريق تمكَّن أيضاً من ضبط نماذج حيَّةٍ من الحنطة التي تم التلاعب بها، ونسخ ضوئيَّةٍ مصدقةٍ طبق الأصل من شهادات تحليل الحبوب وكشف تفاصيل الحركات اليوميَّة الخاصة بتسلم المنتوج المسوق، فضلاً عن ضبط صورة من محضر سابق للرقابة الداخليَّة يثبت الواقعة".

ولفتت الدائرة في بيانها الى انه "تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، وعرضه رفقة المُتَّهم والأوراق التحقيقيَّة والمضبوطات كافة، على قاضي التحقيق المُختصِّ، الذي قرَّر توقيف المُتَّهم على ذمَّة التحقيق".

وفي وقت سابق أعلنت الهيئة نتائج تحريها عن وجود نقص في مادة الحنطة في مخازن سايلو النجف الأفقي، مبينة أن كمية النقص تصل إلى أكثر من (750) طناً، بقيمة تتجاوز (400,000,000) مليون دينار.

