فنان مصري يكشف سر امتناعه من الظهور في برامج المقالب

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بغداد - ياسين صفوان - كشف الفنان المصري، ياسر جلال، عن سر امتناعه من الظهور كأحد ضحايا برنامج المقالب الشهير "رامز جلال"، الذي يعرض في شهر رمضان من كل عام.
وأوضح جلال في لقاء مع مجلة "لها" أنه اعتاد عدم المشاركة في أي برنامج تلفزيوني يعرض عليه مقابل مادي لكي يظهر فيه، وخاصة البرامج التي تعتمد على السخرية من الفنان لإضحاك الجمهور.
كما أكد ياسر جلال أن خوفه على شقيقة رامز جلال هو سبب آخر وراء رفضه الظهور في برامجه للمقالب، موضحا أنه إذا وتره فقد ينفعل وتثور عصبيته ويضربه.
يشار إلى أن ياسر جلال وافق على الظهور بشخصيته الحقيقية كـ"ضيف شرف" في فيلم "سبع البرمبة"، من بطولة شقيقه، رامز جلال، والذي عرض في 2019.
كما أكد ياسر جلال أن خوفه على شقيقة رامز جلال هو سبب آخر وراء رفضه الظهور في برامجه للمقالب، موضحا أنه إذا وتره فقد ينفعل وتثور عصبيته ويضربه.
يشار إلى أن ياسر جلال وافق على الظهور بشخصيته الحقيقية كـ"ضيف شرف" في فيلم "سبع البرمبة"، من بطولة شقيقه، رامز جلال، والذي عرض في 2019.