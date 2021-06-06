الصحة تعلن وصول شحنات جديدة من لقاح 'فايزر' الى العراق

واكدت الشركة العامة لتسويق الادوية والمستلزمات الطبية بوزارة الصحة في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "شحنة جديدة من اللقاح المضاد لفايروس كورونا المستجد من انتاج شركة فايزر وصل الى العراق".

واضافت بأنه "تم توزيع الصناديق على اسطول البرادات المخصص لنقل تلك الصناديق، حيث انطلقت تلك البرادات وبوقت واحد الى نقاط التلقيح في محافظات العراق كافة بما فيها اقليم كردستان".

