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بالصور: ضبط صواريخ ومواد شديدة الانفجار في ديالى

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بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع، اليوم الاحد، ضبط صواريخ ومواد شديدة الانفجار في خانقين بمحافظة ديالى.

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "وفق معلومات استخبارية دقيقة قدمتها مديرية الاستخبارات العسكرية لمفاصلها في قسم استخبارات قيادة عمليات ديالى اكدت وجود كدس يضم قنابر هاون وصواريخ ومواد شديدة الانفجار في تلال منطقة الغابة اطراف مدينة خانقين بمحافظة ديالى" .

 

واضاف البيان، "بناءً على تلك المعلومات توجهت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة الخامسة وقوة من الفوج الرابع لواء المشاة ١٩ نحو الكدس وتم ضبط ما بداخل".

 

واشار الى ان "المواد المضبوطة هي، ٥ كغم من مادة الـc4، ٢ كغم من مادة الـTNT، ١٤ قنبرة هاون مختلفة العيارات، ٤ صواريخ spg9".

 

ولفت البيان الى أن "مفارز هندسة الفرقة تكفلت برفع المواد والتعامل معها وفق السياقات المعمول بها".


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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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