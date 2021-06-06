نبأ سار من مصرف الرشيد يخص الموظفين في الدوائر العسكرية

واوضح المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "الموظف المدني في الدائرة العسكرية سيشمل بكافة الشروط التي تسري على الموظف المدني من ناحية منح السلف والكفالة".

واضاف البيان "علما ان المصرف وفي وقت سابق اطلق السلف لكافة الموظفين ومنتسبي الوزارت الامنية والمتقاعدين الموطنة رواتبهم لدى المصرف الكترونيا".

