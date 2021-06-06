انت الان تتابع خبر نبأ سار من مصرف الرشيد يخص الموظفين في الدوائر العسكرية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - اعلن مصرف الرشيد، اليوم الاحد، عن قرار بمعاملة الموظف المدني في الدائرة العسكرية، معاملة الموظف المدني في الدوائر المدنية الاخرى.
واوضح المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "الموظف المدني في الدائرة العسكرية سيشمل بكافة الشروط التي تسري على الموظف المدني من ناحية منح السلف والكفالة".
واضاف البيان "علما ان المصرف وفي وقت سابق اطلق السلف لكافة الموظفين ومنتسبي الوزارت الامنية والمتقاعدين الموطنة رواتبهم لدى المصرف الكترونيا".
واضاف البيان "علما ان المصرف وفي وقت سابق اطلق السلف لكافة الموظفين ومنتسبي الوزارت الامنية والمتقاعدين الموطنة رواتبهم لدى المصرف الكترونيا".