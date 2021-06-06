وزير خارجية الدنمارك يصل الى بغداد

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بغداد - ياسين صفوان - وصل وزير خارجية الدنمارك، اليوم الاحد، الى العاصمة بغداد في زيارة رسمية.
المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية احمد الصحاف، ذكر في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "وزير الخارجية الدنماركي جبي كوفود وصل الى بغداد في زيارة رسمية يلتقي خلالها رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي".
واضاف ان "الوزير الضيف سيلتقي ايضا وزير خارجية العراق فؤاد حسين".
واضاف ان "الوزير الضيف سيلتقي ايضا وزير خارجية العراق فؤاد حسين".