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وزير خارجية الدنمارك يصل الى بغداد

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بغداد - ياسين صفوان - وصل وزير خارجية الدنمارك، اليوم الاحد، الى العاصمة بغداد في زيارة رسمية.
المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية احمد الصحاف، ذكر في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "وزير الخارجية الدنماركي جبي كوفود وصل الى بغداد في زيارة رسمية يلتقي خلالها رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي".

واضاف ان "الوزير الضيف سيلتقي ايضا وزير خارجية العراق فؤاد حسين".

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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