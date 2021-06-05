انت الان تتابع خبر الحوار الاستراتيجي والاعتداءات التركية في نشرة السومرية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - = العراق وامريكا يعقدان اولى جلسات ترتيب اعادة انتشار القوات القتالية،، ويتفقان على تطبيق مخرجات الحوار الإستراتيجي.
= بعد ايام من تهديد اردوغان.. قصف تركي يستهدف مخيم اللاجئين في مخمور،، وحزب العمال يقتل خمسة من البيشمركة في دهوك.
= الهجرة تعد بتعويضات مالية لمتضرري حريق شاريا،، وحقوق الإنسان تحمل الحكومة مسؤولية بقاء النازحين في المخيمات.
= انفلونزا الطيور تجتاح حقول دواجن في البصرة،، والزراعة تحذر المربين من الدجاج التركي.
= الهجرة تعد بتعويضات مالية لمتضرري حريق شاريا،، وحقوق الإنسان تحمل الحكومة مسؤولية بقاء النازحين في المخيمات.
= انفلونزا الطيور تجتاح حقول دواجن في البصرة،، والزراعة تحذر المربين من الدجاج التركي.