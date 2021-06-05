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الحوار الاستراتيجي والاعتداءات التركية في نشرة السومرية

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بغداد - ياسين صفوان - = العراق وامريكا يعقدان اولى جلسات ترتيب اعادة انتشار القوات القتالية،، ويتفقان على تطبيق مخرجات الحوار الإستراتيجي.
= بعد ايام من تهديد اردوغان.. قصف تركي يستهدف مخيم اللاجئين في مخمور،، وحزب العمال يقتل خمسة من البيشمركة في دهوك.

= الهجرة تعد بتعويضات مالية لمتضرري حريق شاريا،، وحقوق الإنسان تحمل الحكومة مسؤولية بقاء النازحين في المخيمات.


= انفلونزا الطيور تجتاح حقول دواجن في البصرة،، والزراعة تحذر المربين من الدجاج التركي.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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