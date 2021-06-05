في العراق.. 'اليونسيف' تكشف عن اجراءاتها بشأن أطفال المدارس

بغداد - ياسين صفوان - كشفت منظمة الأمم المتحدة "اليونسيف"، في العراق، اليوم السبت، عن اجراءاتها لمنع تسرب الأطفال من المدارس.



وقال رئيس قسم التعليم في منظمة اليونسيف روري روبرتشو في حديث نقلته وكالة الأنباء العراقية، إن "برنامج اليونسيف التعليمي في العراق يركز على محورين، هما العمل على منع الأطفال من التسرب من المدرسة ودعم الأطفال الذين هم خارج المدرسة لإعادة الوصول إلى التعلم".

وأضاف، أن "اليونسيف دعمت برنامج العودة إلى التعلم السنوي في كل عام دراسي جديد مع التركيز بشكل خاص على تسجيل الأطفال خارج المدرسة"، مبينا أن "لدى المنظمة مشروعا يعمل بالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي الذي يدعم الفتيات من المدرسة الابتدائية إلى المرحلة الثانوية وهي فترة تكون فيها الفتيات على وجه الخصوص عرضة للتسرب من المدرسة".

وبشأن مساهمة المنظمة في دعم عملية التعليم في العراق أوضح، أن "اليونيسف دعمت جهود الحكومات لتقديم التعلم عبر الإنترنت والمتلفز، بعيدًا عن جائحة كورونا"، مضيفا أنه "من المرجح أن يكون التعلم عبر الإنترنت جزءاً متزايداً من المناهج العالمية لتقديم تعليم عالي الجودة يكمل التعلم التقليدي القائم على الفصول الدراسية".

وتابع، أنه "كما هو الحال على نطاق أوسع في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كان على وزارة التعليم الاستجابة بسرعة لتحديات الوباء والحاجة إلى تقديم مناهج بديلة عبر الإنترنت ومختلطة (التعلم في المنزل والمدرسة) للتلاميذ، وتحديات تطوير أنظمة فعالة معقدة وهناك حاجة إلى بذل الكثير من الجهد لتعزيز ذلك من أجل تقديم تعليم فعال الآن وفي المستقبل، ولا سيما ضمان أن جميع المتعلمين يمكنهم الوصول إلى المحتوى عبر الإنترنت وأن المعلمين مجهزون لدعم التعلم في هذا السياق الجديد".