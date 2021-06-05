لقاحات كورونا.. دراسة بريطانية تكشف مفاجأة بشأن متلقي التطعيم

واقترحت بعض البلدان بما فى ذلك كندا وفرنسا والنرويج والسويد خلط جرعتين مختلفتين من اللقاح لأن بعض البلدان الأخرى وما تزال تختبر نفس الشيء، تجرى مجموعة لقاح أكسفورد تجربة Com-CoV فى المملكة المتحدة لدراسة مزيج من جرعة أولى من فايزر أو كوفيشيلد ثم جرعة موديرنا أو نوفافاكس كجرعة ثانية، ستكون أكبر دراسة من هذا النوع مع 800 متطوع على الأقل من عمر 50 عامًا وما فوق مع مساحة لـ 1000 آخرين.ومع ذلك، هناك حاجة إلى مزيد من البيانات حول خلط جرعتين من كورونا، وما يزال من غير الواضح ما إذا كان للجمع تأثير على الفعالية أم لا، ومن المتوقع صدور المزيد من البيانات فى وقت لاحق من هذا الشهر، لإعادة تقييم البحث المذكور أعلاه، ما لم توجه الحكومة العامة بدعم علمى لخلط لقاحات كورونا لتحسين الاستجابة المناعية، فلا يسمح لها بالقيام بذلك.

من جانب آخر قال الدكتور إن كيه أرورا رئيس الحكومة المركزية بالهند، إن بعض الخبراء بدأوا اختبارات لمعرفة ما إذا كان خلط جرعتين مختلفين من لقاح كورونا يمكن أن يحسن الاستجابة المناعية.



لكن الحكومة الهندية أوضحت أنه لن يكون هناك خلط بين جرعتين من لقاح فيروس كورونا، بدأت عدة دول فى إجراء تجارب لمعرفة المزيد عن نفس الشيء، بينما قالت الحكومة الهندية إنها لن تغير إرشادات اللقاحات الخاصة بها ما لم يتم دعم نظرية اللقاحات المختلطة بأدلة علمية فى الواقع ، سمحت العديد من البلدان بالفعل بخلط لقاحين من لقاح فيروس كورونا فى حالات الطوارئ، حيث أثبتت نتائج التجارب المبكرة أن بعض التركيبات آمنة وأكثر فاعلية.