القوات الأمنية تقتل داعشياً وتدمر 6 مضافات في سامراء

بغداد - ياسين صفوان - تمكنت القوات الأمنية، اليوم السبت، من قتل إرهابيان اثنان ينتميان لتنظيم داعش في محافظة صلاح الدين.

وقال إعلام الحشد في بيان، ورد لـ الخليج 365، إن "قوة من اللواء 41 بالحشد الشعبي بالتعاون مع القوات الأمنية تستمر بملاحقة عناصر تنظيم داعش الارهابي في منطقة السراء بناحية يثرب حيت تمكنت من تدمير أكثر من ٦ مضافات و قتل أحد الارهابيين و جرح آخر".



كما عثرت القوات، بحسب البيان، على "حزام ناسف و عبوات و صواعق و مازالت العملية مستمرة".

