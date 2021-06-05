خبيرة تطمئن مرضى السكري بشأن 'الفطر الأسود'

وقالت وجيدة أنور، أستاذة الصحة العامة: "بالنسبة إلى نسب مرضى السكر المعرضة للإصابة بالفطر الأسود في مصر فهي نسبة مش موجود خالص في مصر"، مشيرة إلى أنها "لا تعتقد أن مرضى السكر الذين يحصلون على أنسولين معرضين للإصابة بهذا المرض، أما فيروس كورونا فهو يزيد حدة مرض السكر".وأوضحت أن "الناس اللي عندهم سكر وأصيبوا بفيروس كورونا، مستوى السكر بيزيد عندهم".

ولفتت وجيدة أنور إلى أن "مصر لديها إمكانيات صحية كبيرة من مستشفيات وأطباء وقطاع خاص وقطاع عام وجامعات ولم يكن هناك ترابط بينهم، وأنه كان يجب تنظيم الأمور، ومن ثم فإن قانون التأمين الصحي الشامل نظّم الخدمة الصحية"، موضحة أن "النظام الصحي يجب أن يكون قادرا على مواجهة الأوبئة وأي مشكلات صحية، وذلك من خلال الكوادر الفنية ومستشفيات العزل والرعاية المركزة والرعاية الأولية، وهو ما يقلل التكلفة وقد يجعل المريض يتفادى رحلة العلاج في غرف الرعاية المركزة، وأن نظام التأمين الصحي الجديد يطبق نظاما خاصا بالرعاية الأولية ونظام الإحالة وتقديم الخدمة الصحية للمواطنين بجودة عالية ودون أن يتحمل المواطن عبئا ماليا".

