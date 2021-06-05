كورونا تبعد لاعباً عراقياً عن التصفيات الآسيوية المزدوجة

أثبتت الفحوصات الطبية إصابة لاعب منتخبنا الوطني علي فائز بفيروس كورونا، ليتأكد بذلك غيابه عن مباريات التصفيات الآسيوية بسبب خضوعه للحجر الصحي في البحرين.

ورغم انخراط اللاعب في تدريبات المنتخب في البحرين في أول يومين بعد ظهور المسحة سلبية لجميع أعضاء وفد المنتخب، إلا أن الصحة البحرينية أبلغت وفد المنتخب عن ايجابية مسحة كورونا للاعب (علي فائز)، ليغيب أمس الجمعة عن تدريب المنتخب بعد عزله بفندق آخر في الحجر الصحي، على الرغم من أن اللاعب لا يشعر بأي أعراض لكوفيد 19.



وأجرى وفد المنتخب اتصالات عديدة مع الجانب البحريني لإعادة المسحة للاعب علي فائز، والتأكد من إصابته بفيروس كورونا، ليتم خضوع اللاعب إلى مسحة ثانية مساء أمس الجمعة، والتي ظهرت نتائجها اليوم السبت، وتأكدت إصابة اللاعب والذي سيخضع للحجر الصحي لمدة عشرة أيام، وهو ما يعني غيابه بشكل رسمي عن جميع مباريات المنتخب الوطني في التصفيات الآسيوية المزدوجة أمام منتخبات كمبوديا وهونغ كونغ وإيران.

