بعد تجديد الثقة.. كومان يعلن عن هدفه في برشلونة

وكتب كومان، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أشعر بالارتياح أثناء قول إن اللاعبين وجهازي الفني يمكنهما التركيز بشكل كامل الآن على الموسم الجديد".

وأضاف: "كانت الأسابيع القليلة الماضية مكثفة، لكنني سعيد لأن الرئيس خوان لابورتا قدم الدعم لي، وعاد الهدوء".



واختتم المدرب الهولندي: "تركيز الجميع داخل النادي هو نفسه: بناء فريق فائز لبرشلونة وتحقيق النجاح".

يذكر أن برشلونة مع رونالد كومان لم يحصد إلا لقب كأس ملك إسبانيا، بينما خسر الدوري الإسباني (ثالث الترتيب) ودوري أبطال أوروبا (من ثمن النهائي) والسوبر المحلي.

