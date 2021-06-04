انفجار اطارات عجلة 'واز' يودي بحياة امرأة وطفلة شمال واسط (صور)

وقالت المديرية في بيان، ورد لـ الخليج 365، إن "فرقها انقذت سائق عجلة وانتشلت جثة امرأة وطفلة بالتزامن مع اخماد حادث حريق اندلع داخل عجلة نوع "واز" بعد تعرضها لحادث انقلاب على الطريق الرابط كوت / بغداد شمال محافظة واسط منطقة الصويرة تحديداً".وبينت، أن "فرق المديرية تمكنت من اخراج السائق قبل ان تطال جسده النيران وانتشلت الجثتين بعد ان استخدمت اجهزة ومعدات الانقاذ الهيدروليكية لقص المعدن وابعاد الحطام بالتزامن مع عمليات الاخماد ليتم بعدها نقل المصاب الى المستشفى القريب وتأمين نقل الجثتين إلى دائرة الطب العدلي وتسليمهما وفق الإجراءات القانونية المتبعة".

وأشارت إلى أن "سبب الحادث كان نتيجة انفجار اطارات العجلة والسرعة العالية".