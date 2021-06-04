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دولة مجاورة تسجل إنخفاضاً حاداً بوفيات كورونا

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بغداد - ياسين صفوان - سجلت تركيا اليوم الجمعة انخفاضا حادا في عدد الوفيات بفيروس كورونا بواقع 94 حالة، فيما بلغ عدد الإصابات 6 آلاف و169.
وارتفعت حصيلة وفيات الفيروس إلى 47 ألفا و976، والإصابات إلى 5 ملايين و276 ألفا و468، وفق بيانات وزارة الصحة.

كما ارتفعت حصيلة المتعافين من الفيروس إلى 5 ملايين و147 ألفا و610، إثر تسجيل 7 آلاف و617 حالة شفاء خلال آخر 24 ساعة.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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