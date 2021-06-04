دولة مجاورة تسجل إنخفاضاً حاداً بوفيات كورونا

وارتفعت حصيلة وفيات الفيروس إلى 47 ألفا و976، والإصابات إلى 5 ملايين و276 ألفا و468، وفق بيانات وزارة الصحة.

كما ارتفعت حصيلة المتعافين من الفيروس إلى 5 ملايين و147 ألفا و610، إثر تسجيل 7 آلاف و617 حالة شفاء خلال آخر 24 ساعة.

