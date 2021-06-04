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مصدر يوضح حقيقة صدور مذكرة اعتقال بحق امينة بغداد السابقة

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بغداد - ياسين صفوان - كشف مصدر مطلع، اليوم الجمعة، حقيقة صدور مذكرة اعتقال بحق امينة بغداد السابقة ذكرى علوش.
وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "ما تداول في بعض وسائل الإعلام بشأن صدور مذكرة اعتقال بحق امينة بغداد السابقة ذكرى علوش، لا أساس له من الصحة".

وكانت بعض وسائل الإعلام قد تداولت خبراً يتعلق بإصدار القضاء العراقي امر القاء قبض بحق ذكرى علوش امينة بغداد السابقة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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