مصدر يوضح حقيقة صدور مذكرة اعتقال بحق امينة بغداد السابقة

وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "ما تداول في بعض وسائل الإعلام بشأن صدور مذكرة اعتقال بحق امينة بغداد السابقة ذكرى علوش، لا أساس له من الصحة".

وكانت بعض وسائل الإعلام قد تداولت خبراً يتعلق بإصدار القضاء العراقي امر القاء قبض بحق ذكرى علوش امينة بغداد السابقة.

