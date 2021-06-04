القبض على متهمين بالقتل العمد في ذي قار

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت شرطة محافظة ذي قار، اليوم الجمعة، القبض على متهمين اثنين بالقتل العمد في قضاء الغراف.

وقالت الشرطة في بيان، ورد لـ الخليج 365، إنه "باشراف ومتابعة مدير القسم وبالاشتراك مع دوريات الفوج الرابع ومن خلال انتشار الدوريات وجمع المعلومات و نصب الكمائن في التقاطعات والاحياء السكنية، تم القاء القبض على (2) متهمين حصيلة ممارسة امنية وفق الماده 406 ق.ع ".



وأشارت إلى أنه "تم احالتهما الى جهات الطلب اصوليا".

