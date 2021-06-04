بالصور.. المركز والإقليم 'يدًا بيدٍ' للسيطرة على حادث شاريا

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الجمعة، عن مساندتها لإقليم كردستان في اخماد حادث حريق مخيم شاريا للنازحين في محافظة دهوك.

وقالت المديرية في بيان، ورد لـ الخليج 365، إنه "سيطرت بعد ان اسندت فرق الدفاع المدني في محافظة نينوى نظيرتها فرق اطفاء اقليم كردستان العراق في اخماد مخيم شاريا للنازحين الإزيديين محافظة دهوك". وأوضحت، أنه "طوقت وعزلت فرق الدفاع المدني النيران التي نشبت في عدد من الخيم وابعدت خطر الحريق عن المواطنين النازحين وانقذت عدد كبير من الخيم وحجمت الاضرار الناتجة عن الحريق ولم تعرف بعد ان كان هناك اصابات او الخسائر البشرية وبانتظار بيان الجهات المختصة في اقليم كردستان العراق".