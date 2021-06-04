تشيلسي يحسم مصير مهاجمه جيرو

وقال البلوز، في بيان رسمي: "النادي مدد عقد أوليفييه جيرو لمدة عام واحد، منذ شهر أبريل (نيسان) الماضي".

وكان من المقرر أن ينتهي العقد الحالي لجيرو مع تشيلسي هذا الشهر، وقالت تقارير صحفية إن اللاعب وصل إلى مراحل متقدمة، في مفاوضات الانتقال إلى ميلان مجانًا، قبل أن يفاجئ تشيلسي الجميع بهذا الإعلان.