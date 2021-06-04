انت الان تتابع خبر تشيلسي يحسم مصير مهاجمه جيرو والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2021-06-04 | 18:16
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أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي، اليوم الجمعة، عن مصير مهاجمه الفرنسي الدولي، أوليفييه جيرو، الذي تكهنت العديد من التقارير الصحفية برحيله عن النادي، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.
وقال البلوز، في بيان رسمي: "النادي مدد عقد أوليفييه جيرو لمدة عام واحد، منذ شهر أبريل (نيسان) الماضي".
وكان من المقرر أن ينتهي العقد الحالي لجيرو مع تشيلسي هذا الشهر، وقالت تقارير صحفية إن اللاعب وصل إلى مراحل متقدمة، في مفاوضات الانتقال إلى ميلان مجانًا، قبل أن يفاجئ تشيلسي الجميع بهذا الإعلان.
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